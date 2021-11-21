Названа самая распространенная марка машин в Москве и Подмосковье

По состояния на середину 2021 года самой распространенной маркой легковых автомобилей в Москве и Московской области является отечественная LADA. В столице летом было зарегистрировано 3,61 миллиона машин. Из них 11% (388 тысяч штук) пришлось на долю LADA.

Как сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат», в Москве насчитывает 89 тысяч единиц автомобилей Kia Rio. Второе место по популярности моделей занимает Hyundai Solaris (83,7 тысячи штук). Третье и четвертое — Volkswagen Polo и Skoda Octavia (74,4 тысячи и 74,3 тысячи единиц соответственно). Закрывает пятерку лидеров Ford Focus (73,3 тысячи штук).

В Подмосковье зарегистрировано 2,75 млн легковых автомобилей. Доля LADA составляет почти 18% (492 тысяч единиц). В модельном рейтинге лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris (85,7 тысячи и 75,2 тысячи штук соответственно). На третьей и четвертой позициях — Ford Focus (66,5 тысячи единиц) и LADA 2107 (64 тысячи штук). В топ-5 вошло также Renault Logan (49,8 тысячи единиц).

Среди китайских автолюбителей наибольшей популярностью пользуется Volkswagen. В октябре 2021 года было куплено 197 486 автомобилей этой фирмы.