Названа причина сигнала бедствия на борту летевшего в Москву SSJ-100
Стала известна причина сигнала тревоги, который подал SSJ-100, летевший из Будапешта в Москву рейсом SU2033. На борту возникли неполадки с кондиционером. Самолет благополучно сел в Шереметьево.
«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Командир воздушного судна принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно», — рассказала «360» пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
Пилоты приняли решение снизиться с нормальной высоты в 10 тысяч метров до 4,5 тысячи и продолжать полет. Пилоты установили код ответчика 7700 — нештатная ситуация на борту. Самолет снижался с вертикальной скоростью три тысячи фунтов в минуту.
В итоге борт благополучно добрался до Москвы. Пассажиры все это время имели возможность в иллюминаторы наблюдать Землю вблизи, а не GoogleMaps, как обычно.