Названа причина сигнала бедствия на борту летевшего в Москву SSJ-100

«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Командир воздушного судна принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно», — рассказала «360» пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Пилоты приняли решение снизиться с нормальной высоты в 10 тысяч метров до 4,5 тысячи и продолжать полет. Пилоты установили код ответчика 7700 — нештатная ситуация на борту. Самолет снижался с вертикальной скоростью три тысячи фунтов в минуту.

В итоге борт благополучно добрался до Москвы. Пассажиры все это время имели возможность в иллюминаторы наблюдать Землю вблизи, а не GoogleMaps, как обычно.