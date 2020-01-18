Названа причина пожара в двигателе самолета в аэропорту Новосибирска

Пожар в самолете в аэропорту Новосибирска начался из-за скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе. Об этом сообщили следователи, которые начали проверку после возгорания.

«18 января 2020 года около 01:30 местного времени (21:30 по московскому времени) на стоянке в аэропорту Толмачево Новосибирска при попытке запуска силовой установки самолета А320N рейса SBI 5783 Толмачево-Камрань произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве рассказали, что согласно инструкции экипаж привел в действие систему пожаротушения.

На борту самолета находились 185 человек. Пассажиров эвакуировали в штатном режиме, после чего их разместили в гостинице, а в 12:30 они вылетели резервным бортом.

После возгорания СК и транспортная прокуратура объявили о проведении проверки.

Пожар произошел в ночь на 18 января в самолете Airbus A320neo авиакомпании S7, транспортное средство должно было лететь во Вьетнам.