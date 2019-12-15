Названа причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

«По предварительным данным, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка», — говорится в сообщении.

Во время аварии в Балахнинском районе шел дождь со снегом

ДТП случилось 15 декабря, около 16:00, в Балахнинском районе Нижегородской области. Нерейсовый автобус выехал из Иванова и направлялся в Дзержинск. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. По данным УМВД, в салоне находились около 40 человек, а по информации управления МЧС — 49 пассажиров.

Пострадали 25 человек, из них 12 получили медицинскую помощь на месте, 13 доставлены в приемное отделение Балахнинской Центральной районной больницы.