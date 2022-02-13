Названа причина длительных дорожных пробок в снежную погоду

Причины многочасовых дорожных пробок, образующихся в зимнее время года, могут быть связаны как с погодой, так и с ошибками водителей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Эксперт напомнил, что чаще всего зимой в городе пробки возникают после снегопадов. Их длина зависит не только от погоды, но и от поведения автомобилистов. Например, многие водители не следят за пронозами погоды и не учитывают их, отправляясь по делам.

«Даже если автомобилисты знают, что будет снегопад, то все равно выезжают на дорогу. К предупреждениям о снегопаде многие относятся совершенно безразлично. Люди думают, что „проскочат“, но не получается», — подчеркнул Шумский.

Он добавил, что бываю случаи, когда из-за пробок даже автомобили спецтехники не могут добраться до заблокированных участков дороги.

Эксперт рекомендовал водителям в подобных условиях пользовать обещственным транспортом и не увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автомобильные трассы.

Также Шумский отметил, что порой к возникновению заторов приводит нежелания автолюбителей ставить сезонную резину: до 30% из них ездят на летних шинах.

Ранее сообщалось, что пробка на 70 километров образовалась на трассе Пермь — Екатеринбург из-за смертельного ДТП.