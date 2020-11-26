Названа пятерка самых популярных седанов у жителей России

Уточняется, что первые три позиции в перечне занял автомобильный бренд LADA. На первом месте находится «семерка». Всего в стране зарегистрированы 1,6 миллиона таких экземпляров. На второй и третьей строчках оказались «шестерка» и «десятка» — 1,3 миллиона и 824 тысячи машин соответственно.

Четвертое место принадлежит Hyundai Solaris (673 тысяч экземпляров). Пятой стала LADA 2105 (640 тысяч штук). Еще популярностью в России пользуются KIA Rio, LADA 21099, Renault Logan, LADA Granta и LADA ВАЗ-2115.