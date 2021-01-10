Названа ошибка, которая может привести к взрыву машины

Зимой машина часто не заводится из-за проблем с аккумулятором. Во время «прикуривания» категорически нельзя присоединять минусовые провода. Это может привести к пожару и взрыву.

«При таком раскладе вполне можно ненароком задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. В результате провода заискрят, а гремучий газ, скапливающийся под крышкой батареи старых аккумуляторов, равно как масляные загрязнения моторного отсека, могут спровоцировать возгорание и взрыв», — сообщила «Российская газета».

При «прикуривании» необходимо заглушить двигатель и выключить зажигание и все электроприборы автомобиля-онора». Если этого не сделать, при подаче разряда оборудование машины получит сверхнагрузку от стартера другого автомобиля и сломается. В лучшем случае залючат иникаторы приборов, то,а придется ехать к дилеру.

Как пишет издание, чтобы сохранить обе машины, необходимо разобраться, насколько они соответствуют друг другу, и использовать исправные провода с достаточным сечением.