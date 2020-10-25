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    25 октября 2020, 04:59

    Названа опасность езды на машине с открытыми окнами

    Кирилл Фролов

    Мелкий камушек или насекомое, залетев в открытое окно машины, могут вызвать непроизвольную реакцию водителя, и он потеряет контроль над дорогой. Об этом агентству «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
    Названа опасность езды на машине с открытыми окнами

    «Поток встречного ветра в сочетании с открытым боковым стеклом может спровоцировать целый ряд проблем — это пыль и мелкие камешки. Даже в случае простого попадания в лицо они могут вызвать непроизвольную реакцию», — отметил Васильев.

    Хуже всего, если инородный предмет попадет в глаза. Эксперт советует водителям носить защитные очки при езде с открытым окном.

    В дождливую погоду сбоку можно получить фонтан грязных брызг от проезжающих машин. Это также может негативно сказаться на безопасном управлении.

    В случае аварии открытое боковое окно создает риск дополнительных травм. «Если, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля — последствия очевидны», — предупреждает автоэксперт. У многих современных машин в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрываются, рассказал он.