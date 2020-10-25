Названа опасность езды на машине с открытыми окнами

«Поток встречного ветра в сочетании с открытым боковым стеклом может спровоцировать целый ряд проблем — это пыль и мелкие камешки. Даже в случае простого попадания в лицо они могут вызвать непроизвольную реакцию», — отметил Васильев.

Хуже всего, если инородный предмет попадет в глаза. Эксперт советует водителям носить защитные очки при езде с открытым окном.

В дождливую погоду сбоку можно получить фонтан грязных брызг от проезжающих машин. Это также может негативно сказаться на безопасном управлении.

В случае аварии открытое боковое окно создает риск дополнительных травм. «Если, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля — последствия очевидны», — предупреждает автоэксперт. У многих современных машин в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрываются, рассказал он.