Самой аварийной трассой названа М-2 «Крым»

Самая аварийная дорога, учитывая число погибших и протяженность, — это федеральная трасса М-2 «Крым». В 2020 году там зафиксировано 104 ДТП, жертвами которых стали 22 человека. Об этом сообщили в Минтрансе и ГИБДД по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что трасса А-108 является самой аварийной дорогой Московской области.

Как отметили в Минтрансе и ГИБДД Подмосковья, федеральная трасса А-108 входит в число аварийных дорог региона по числу ДТП. В текущем году там произошло 186 ДТП, в которых различные травмы получили 242 человека, 48 граждан погибли.

Вместе с этим, надо учитывать, что А-108 — это самая протяженная автодорога в регионе — 546 километров, что в пять раз превышает протяженность М-9 «Балтия» или в семь раз — М-8 «Холмогоры». Кроме того, А-108 является самой загруженной автодорогой как легковым, так и грузовым транспортом.

Учитывая эти факторы А-108 не входит и в пятерку наиболее аварийных автодорог. Более того, на А-108 зафиксировано снижение числа погибших в ДТП на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В число аварийных подмосковных дорог также входят М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», Каширское шоссе, М-1 «Беларусь», Волоколамское шоссе и Егорьевское шоссе, где также зафиксировано снижение числа погибших в ДТП.

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ) совместно с ГИБДД региона и балансодержателями дорог ведется системная работа, которая направлена на снижение аварийности и тяжести последствий ДТП.

С 2016 года работает межведомственная рабочая группа в составе представителей МТДИ, ГИБДД, ФДА «Росавтодор», ГБУ «Мосавтодор», ГК «Автодор», Министерства здравоохранения, Министерства образования. Группой рассматриваются все аварии с жертвами, разрабатываются оперативные мероприятия по недопущению их повторения, которые реализуются в максимально короткий срок.

Команда Московской области в ноябре 2020 года была отмечена дипломом за достижение наилучших показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта президентом была поставлена задача обеспечить снижение смертности и количества очагов аварийности.

Депутат Александр Васильев ранее предложил снизить порог превышения скорости, за который не штрафуют, до одного километра в час. Однако, по мнению экспертов, это только ухудшит ситуацию на дорогах. Движение станет рваным и хаотичным, водители будут смотреть на спидометр, а не следить за дорогой.