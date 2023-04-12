Транспорт 12 апреля 2023, 05:01 Названа дата запуска автомобилей «Москвич 6» в серийное производство РИА «Новости»: серийное производство машин «Москвич 6» начнется в июле–августе 2023 года РИА «Новости»

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Гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что серийное производство автомобилей «Москвич 6» начнется в июле–августе 2023 года. Седан станет не единственной новинкой, запущенной на конвейер, сообщило РИА «Новости».

«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — „Москвич 6“. Мы начнем его производить в июле–августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь», — рассказал Пронин.

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Другой моделью в планах на производство будет еще один среднеразмерный кроссовер. Эту модель планируют показать в обозримом будущем.

На сегодня в линейке бренда присутствуют две модели. Это городской кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». Цена первого начинается от 1,97 миллиона рублей. Стоимость электромобиля стартует от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод «Москвич» занимает площади бывшего предприятия «Рено Россия», которое французский автоконцерн передал правительству Москвы.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный завод «Москвич» в 2023 году запланировал выпустить две новые модели бренда. Это автомобили в кузове кроссовер и седан.