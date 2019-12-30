    30 декабря 2019, 23:52

    Назван виновный в ДТП грузовика с трамваем в Коптево. Появилось видео с камер

    Анастасия Кукова

    Виновным в аварии, произошедшей на пересечении Соболевского проезда с Коптевским бульваром между трамваем и грузовиком Мосгортранс назвал водителя КамАЗа.
    Назван виновный в ДТП грузовика с трамваем в Коптево. Появилось видео с камер

    Об этом пресс-служба компании-перевозчика сообщила радиостанции «Говорит Москва».

    «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не пропустил городской транспорт и допустил столкновение. Число пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили в Мосгортрансе.

    По последним данным, пострадали шесть человек.

    В столичном управлении ГИБДД сообщили «Интерфаксу», госпитализированы мужчина и месячный ребенок. Предварительно, у них сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

    На участке ДТП сейчас полностью ограничено движение трамваем в обе стороны.