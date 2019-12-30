Назван виновный в ДТП грузовика с трамваем в Коптево. Появилось видео с камер
Виновным в аварии, произошедшей на пересечении Соболевского проезда с Коптевским бульваром между трамваем и грузовиком Мосгортранс назвал водителя КамАЗа.
Об этом пресс-служба компании-перевозчика сообщила радиостанции «Говорит Москва».
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не пропустил городской транспорт и допустил столкновение. Число пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили в Мосгортрансе.
По последним данным, пострадали шесть человек.
В столичном управлении ГИБДД сообщили «Интерфаксу», госпитализированы мужчина и месячный ребенок. Предварительно, у них сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
На участке ДТП сейчас полностью ограничено движение трамваем в обе стороны.