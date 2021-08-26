Назван топ-5 первых российских автомобилей

В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде представили самую первую модель отечественного автомобиля — совместный проект фабрики Петра Фрезе и предприятия Евгения Яковлева. История показала, что одно десятилетие для отечественного автопрома оказалось наиболее плодотворными, чем все последующие эпохи.

В 1893 году Петр Фрезе и Евгений Яковлев решили создать и выпустить в России автомобиль. Через три года появилась коляска на собственном ходу с нуля. Она весила 300 килограммов. В конструкции использовался бензиновый мотор на две лошадиные силы, который был способен разогнаться до 21 километра в час, сообщил сайт car.ru.

Через три года появился первый электромотор и электрокар, который создал дворянин из Одессы Ипполит Романов. Транспорт мог разгоняться до 37 километров в час, весил он 750 килограммов.

Однако российские автомобили ездили не только на бензине и электричестве, но и на пару. Самый первый паромобиль был собран на предприятии «Дукс». Предприниматель Юлий Меллер участвовал во всех разработках. В частности, ему показалось недостаточной скорость 140 километров в час у гоночной модели. Поэтому с 1910 года он приступил к выпуску самолетов и дирижаблей.

В 1902 году промышленник Александр Лейтнер из Риги создал в России первый одноименные мотоцикл. Это была усовершенствованная версия велосипеда, оборудованная двигателем. Велосипед «Россия» мог разогнаться до 40 километров в час. Стоил он дороже обычных велосипедов, но дешевле машин.

В 1904 году в России появилась первая пожарная машина. Она была изготовлена компанией «Лесснер». Конструктором машины стал Борис Луцкий. Транспорт был рассчитан на 14 человек и мог развивать скорость до 25 километров в час.