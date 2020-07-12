Назван топ-10 самых продаваемых иномарок в России

На первом месте по популярности оказалась KIA Rio. С начала года автодилеры продали 36 164 экземпляра этой легковушки. На втором месте расположился кроссовер Hyundai Creta. Эту марку приобрели себе 29 554 водителя.

Третье и четвертое места заняли седаны Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. За первые шесть месяцев их продали 21 341 и 18 444 экземпляра соответственно. Пятое место досталось кроссоверу Toyota RAV4. Всего таких моделей с начала года продали 16 057 единиц.

Шестое место досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan. С начала года на российских дорогах количество таких автомобилей выросло на 13 448 штук. Седан Renault Logan расположился на седьмом месте. Продажи этой марки с начала года составили 12 170 единиц.

Восьмое место занял кроссовер Renault Duster с показателем 12 086 единиц. Девятое досталось седану Toyota Camry. Таких моделей с начала года продали 11 366 штук. Замыкает десятку хэтчбек Renault Sandero с показателем 10 927 проданных моделей.