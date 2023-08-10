Транспорт 10 августа 2023, 16:00 Назван срок восстановления моста через Чонгар в Крыму Цуркин: на восстановление моста через Чонгар в Крыму уйдет до 10 дней

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Мост через Чонгар в Крыму восстановят за 7-10 дней. Об этом сообщил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин в своем Telegram-канале.

«Сроки восстановления зависят от возможных угроз — ракетной опасности. На это время работы прекращаются», — заявил он.

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Цуркин подчеркнул, что безопасность людей — превыше всего. Сейчас дорожные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить полотно. Еще требуется замена нескольких бетонных балок, пока работы идут в штатном режиме.

«КПП Джанкой/Чонгар — закрыт», — добавил Цуркин.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту 6 августа. Попадание было всего одно, часть ракет сбили ПВО, но переправа получила повреждения. К счастью, во время ЧП никто из местных жителей серьезно не пострадал. Транспортное сообщение с Крымом работает через Чаплинку и Армянск.

Украина также ударила по автомобильной переправе в Геническе, ведущей на Арабатскую стрелку полуострова. Командование ВСУ признало атаку по мостам.