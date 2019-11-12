Назван срок представления проекта новых ПДД

По мнению экспертов, проект новых правил ПДД взамен устаревших будет готов и представлен на общественное обсуждение в течение двух лет. Существующие правила уже не могут быть гарантом безопасности для участников движения.

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Как сообщил ТАСС руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумской, изменения коснутся сужения полос проезжей части. Возможно, будет уменьшено число дорожных знаков и предложено создание пешеходных переходов с «островками безопасности».

«В России в сутки погибают [в ДТП] 50 человек — это в шесть раз больше, чем в других развитых странах мира. Президент страны поручил к 2030 году снизить смертность на дорогах до нуля, с нынешними ПДД это сделать невозможно. Мы готовим проект новых правил, которые призваны спасти миллионы жизней, в течение двух лет представим их на общественное обсуждение и экспертизу», — сказал Шумской.

Он добавил, что причиной смертности являются «основанные на тотальном контроле» старые подходы к организации дорожного движения. Глава экспертного центра посетовал, что Россия является мировым лидером по количеству регламентаций и отечественный водитель получает в пять раз больше штрафов, чем его коллеги из США или Германии.

«Необходимы современные подходы и новая концепция, и наша цель — помогать людям двигаться, а не тотально соблюдать правила дорожного движения», — уточнил Шумской.