Назван срок открытия развязки Северо-Восточной хорды с проспектом Мира
По словам московского градоначальника, на новой развязке появится шесть эстакад. Собянин отметил, что большая часть Северо-Восточной хорды уже построена.
«Остается ключевой объект — это соединение Дмитровки и Ярославки, развязка на Ярославском шоссе и СВХ», — привел слова Собянина «Интерфакс».
По словам градоначальника, в результате московские водители получат бессветофорную магистраль, которая проходит через 26 районов — от Бусиновской развязки до Некрасовки.
«Это серьезно улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке города, на самых загруженных магистралях», — подчеркнул Собянин.
Стройка развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира началась в 2019 году. По многоуровневым шестиполосным эстакадам водители смогут добраться до Ярославского шоссе.
Участок сдадут в 2022 году вместе с частью Северо-Восточной хорды, который свяжет между собой Дмитровское и Ярославское шоссе.