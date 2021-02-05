Назван срок открытия развязки Северо-Восточной хорды с проспектом Мира

Открытие развязки на пересечении проспекта Мира и Северо-Восточной хорды станет одной из последних стадий проекта строительства московской магистрали. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что этот участок откроют в 2022 году.

По словам московского градоначальника, на новой развязке появится шесть эстакад. Собянин отметил, что большая часть Северо-Восточной хорды уже построена.

«Остается ключевой объект — это соединение Дмитровки и Ярославки, развязка на Ярославском шоссе и СВХ», — привел слова Собянина «Интерфакс».

По словам градоначальника, в результате московские водители получат бессветофорную магистраль, которая проходит через 26 районов — от Бусиновской развязки до Некрасовки.

«Это серьезно улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке города, на самых загруженных магистралях», — подчеркнул Собянин.

Стройка развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира началась в 2019 году. По многоуровневым шестиполосным эстакадам водители смогут добраться до Ярославского шоссе.

Участок сдадут в 2022 году вместе с частью Северо-Восточной хорды, который свяжет между собой Дмитровское и Ярославское шоссе.