Назван способ избежать придирок при досмотре в аэропорту

Чтобы избежать придирок при досмотре в аэропорту, не следует в ручной клади оставлять некоторые вещи. Служба безопасности может придраться к косметике, пене для бритья, шоколадной пасте и сыру. Но не только.

Одним из продуктов, который пассажиры не могут спокойно провезти в ручной клади, считается мягкий сыр. К таким сортам относятся бри, камамбер, козий, сливочный и другие. Причина, по которой эти молочные продукты считаются проблемными, странная: сыр может плавиться. Путешественникам, которые хотят его провезти, эксперты порекомендовали складывать его в багаж и не пытаться брать в ручную кладь — наверняка служба безопасности его не пропустит, сообщил британский сайт Ехрress.

Вызовут подозрения и жидкости в сумке. Ими в аэропорту считают все напитки, включая воду, жидкие или полужидкие продукты, например, суп, джем, мед и сиропы. Жидкой считается косметика и туалетные принадлежности, в том числе кремы, лосьоны, масла, парфюмерия, тушь и блеск для губ. В категорию жидкостей также относят спреи, включая пену для бритья, лак для волос и дезодоранты.

Особенное подозрение у безопасников вызывает арахисовое масло. Был случай, когда в запечатанной банке Nutella пассажиры провозили марихуану. После нескольких таких случаев на баночки с нугой при досмотре реагируют с подозрением.