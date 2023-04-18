18 апреля 2023, 23:05
Назван способ экономии на запчастях для автомобиля
Восстановление старых деталей для автомобиля поможет сэкономить
Сейчас цены на детали стали довольно высокими. Однако существует способ, который поможет сэкономить. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Для того, чтобы не тратить заоблачные суммы на содержание своего транспортного средства, можно приобретать восстановленные детали. При их изготовлении используются агрегаты, которые уже были в употреблении. При этом качество подобных деталей ничем не уступает новым аналогам.
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