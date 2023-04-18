Транспорт 18 апреля 2023, 23:05 Назван способ экономии на запчастях для автомобиля Восстановление старых деталей для автомобиля поможет сэкономить

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Сейчас цены на детали стали довольно высокими. Однако существует способ, который поможет сэкономить. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Для того, чтобы не тратить заоблачные суммы на содержание своего транспортного средства, можно приобретать восстановленные детали. При их изготовлении используются агрегаты, которые уже были в употреблении. При этом качество подобных деталей ничем не уступает новым аналогам.