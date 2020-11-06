Назван способ борьбы с недоливом бензина на АЗС

Для этого необходимо обратить внимание на положение стрелки на панели машины до и после заправки. Если указатель остановился не на той отметке, стоит все зафиксировать и обратиться к администратору АЗС.

Попросить долить бензин можно на основании гражданского законодательства и закона «О защите прав потребителей». Вместо этого автолюбитель также имеет право потребовать назад излишне уплаченные деньги либо же обратиться в суд.

Заправки чаще всего активно идут на уступки, отметил «ПолитЭксперт». Их владельцы дорожат своей репутацией и клиентами, которые из-за большой очереди могут выбрать другое место для заправки.

Погрешность топливного датчика обычно не превышает ста граммов.

Ранее Росстандарт предложил увеличить допустимую погрешность недолива топлива на российских заправках до 0,5%. Сейчас она составляет 0,25%, или 25 миллилитров на 10 литров топлива. Обеспечить такой порог почти невозможно.