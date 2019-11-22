Назван самый выгодный тип автомобилей

Тест-драйв и обзор китайского внедорожника FAW X40 Подробнее

Эксперты подсчитали затраты на топливо при еженедельном пробеге около 335 километров. Выяснилось, что пользоваться электромобилями выгоднее всего. Подзарядить электромобиль в Приморье обойдется в 670 рублей из расчета по восемь рублей за киловатт в час. А в столице платить за зарядку электромобилей не надо.

Менее выгодными оказались автомобили на газомоторном топливе. Отдать за газобаллонное оборудование нужно около 40-50 тысяч рублей. Тем не менее ездить на газу дешевле, если сравнивать с бензином или дизельным топливом.

Самые затратные в России с точки зрения платы за топливо — машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). При среднем расходе около девяти литров на 100 километров заправка таких авто обходится более чем в 1300 рублей в неделю.