Транспорт 07 июня 2023, 02:21 Назван самый дешевый новый автомобиль для покупки в этом году Men Today: самым дешевым новым автомобилем в 2023 году станет Lada Granta Classic ’22 Unsplash

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Автоэксперты издания Men Today назвали самый дешевый новый автомобиль с конвейера, который можно приобрести в 2023 году. Это Lada Granta Classic ’22, стоимость которой составляет 692 тысячи рублей.

На рынок машина вышла в момент введения санкций против российских автоконцернов. Комплектацию автомобиля упростили, из-за чего его цена снизилась на 50 тысяч рублей. В новой Lada нет подушек безопасности, кондиционера, аудиосистемы и ряда других привычных функций.

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В бюджетном варианте оставили запасное колесо, электроподъемники, усилитель руля и бортовой компьютер.

В то же время цены на автомобили «Москвич» выросли на 1%. По информации автопроизводителей, это ниже, чем в среднем по рынку. «Москвич 3» стоит почти два миллиона рублей, а стоимость электромобиля «Москвич 3е» начинается от 3,5 миллиона рублей.

В мае в России продали более 72 тысяч легковых автомобилей. Чаше всего россияне покупали автомобили марок Lada, Chery, Haval, Geely и Kia.