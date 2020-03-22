Назван самый безопасный во время пандемии вид транспорта

Несмотря на переход большинства работников на удаленку, передвигаться по городу в условиях пандемии все равно надо. При этом риск подхватить коронавирус в общественном транспорте, особенно в час пик, увеличивается значительно.

С таким заявлением выступил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов.

В беседе с телеканалом «Звезда» он напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и через прикосновение к вещам, которых коснулся инфицированный человек. Особенно часто приходится браться за поручень в вагоне метро. Однако специалист заявил, что как раз за подземку беспокоиться не надо.

«Там будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, какую сделал уже „Аэрофлот“», — уточнил Георгий Викулов. По его словам, для введения такой системы нужно только немного времени. Но в будущем это обязательно пригодится, во время других эпидемий.

На вопрос о том, какой же транспорт в условиях пандемии самый безопасный, эксперт ответил: «Личный транспорт». При этом он пояснил, что если своего автомобиля нет, а выбор стоит между такси или общественным транспортом, то лучше отдать предпочтение первому.

Между тем в московском транспорте все поверхности, которых может коснутся пассажир, каждые полтора-два часа обрабатывают дезинфицирующими растворами. Такое заявление столичных властей напомнил телеканал «Царьград». Речь идет не только о наземном транспорте, но и метро.