Назван новый способ пополнения карты «Тройка»

Регистрироваться на сайте для пополнения баланса не нужно. Достаточно ввести номер «Тройки» и сумму, которую вы хотите внести, и нажать на кнопку «Перейти к оплате».

На следующей странице требуется внести данные о банковской карте или номере мобильного телефона.

Для активации внесенных средств «Тройку» нужно приложить к желтому терминалу в метро. В мэрии напомнили, что проезд по транспортной карте дешевле разового проездного билета на 17 рублей.

Также через «Тройку» можно покупать билеты в более 50 музеев и галерей. Кроме того, она выступает в качестве идентификатора столичного велопроката «Велобайк».