Субсидии для перевозки льготников назвали недоступными

Частные авиакомпании попросили убрать приоритет российских самолетов при перевозках льготников на Дальний Восток. Они пояснили, что долететь до региона на этих лайнерах все равно невозможно.

Субсидируемые перевозки льготников из Москвы и Петербурга на Дальний Восток выполняются на Airbus и Boeing. Эти самолеты выпускаются за границей. Полеты на российских лайнерах в этот регион невозможны в связи с ограничениями по дальности полетов.

Зимой стали действовать новые правила, согласно которым авиакомпания может получить госсубсидию на подобные перевозки, если у нее в парке больше всего российских самолетов. Отменить нововведение попросил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, сообщила газета «Известия». Он написал письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

Глава авиакомпании отметил, что независимо от выбора перевозчика, рейсы на Дальний Восток все равно будут выполняться на иностранных самолетах. По его словам, такое распределение бюджетных денег противоречит цели программы — сделать перелеты более доступными.

«Разделяем озабоченность. Отмечаем разнонаправленность в зафиксированных целях программы и критериях отбора участников», — поддержали в S7.

Инициативу «Уральских авиалиний» поддержал Nordwind и другие частные авиакомпании.