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    23 июля 2020, 17:43

    Наземное метро появится в Перми

    Артур Блянихов

    В Перми планируется запустить скоростное наземное метро, передает ИА Ura.ru.

    Врио главы региона Дмитрий Махонин уточнил, что уже этой осенью из Перми в Краснокамск и микрорайон Закамск будет ходить скоростная «Ласточка».

    По данным информагентства, пермские власти намерены запустить скоростной электропоезд по маршруту Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята.

    «С запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро», — обратил внимание Махонин.

    Новости SMI.FM