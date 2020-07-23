Наземное метро появится в Перми

Врио главы региона Дмитрий Махонин уточнил, что уже этой осенью из Перми в Краснокамск и микрорайон Закамск будет ходить скоростная «Ласточка».

По данным информагентства, пермские власти намерены запустить скоростной электропоезд по маршруту Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята.

«С запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро», — обратил внимание Махонин.