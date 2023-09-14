Транспорт 14 сентября 2023, 15:49 Навигацию к автоматам оплаты проезда установили в московском метро Навигацию к автоматам оплаты проезда установили на шести станциях метро в Москве Фото: пресс-служба дептранса Москвы

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На шести станциях столичного метрополитена сделали удобную навигацию к автоматам для оплаты проезда. Работы провели по просьбам пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В вестибюлях появились указатели к билетным автоматам, а на самих терминалах — ярко-красные наклейки.

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Удобную навигацию обеспечили на станциях «Сокол», «Октябрьское поле», «Александровский сад», «Отрадное», «Тушинская» и «Планерная».

«Теперь туристам и пассажирам, которые редко пользуются этими станциями, будет проще сориентироваться», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее Большой кольцевой линии метро Москвы посвятили фотовыставку на Тверском бульваре. Каждой станции отдали по целому двустороннему стенду, где можно не только полюбоваться на интерьеры вестибюлей, но и узнать подробнее об их конструктивных и архитектурных особенностях.