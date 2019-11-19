Национальный автомобильный союз одобрил идею получать «красивые номера» через Госуслуги

Пусть лучше государство распоряжается так называемыми «красивыми автономерами», чем на них наживаются предприимчивые дельцы. Такое мнение в беседе «360» высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

СМИ: «красивые номера» машин на госуслугах будут стоить сотни тысяч Подробнее

«Об этом говорят так долго и так давно, что свежо предание — верится с трудом. По всей видимости, государство решило из этого извлекать прибыль и не отдавать в руки мелких коррупционеров или работающих с ними дельцов. Наверное, это хорошо. Это правильно», — отметил он.

Хайцеэр заметил, что нужно понять, по каким параметрам будет определяться красота номера. Ведь оценочное мнение — всегда субъективное.

Собеседник «360» напомнил, что раньше люди пытались купить номера не только красивые, но и подчеркивающие связь с «некоторыми компетентными органами» с особыми сериями номеров. Он выразил надежду, что в будущем мода на это уйдет.

Ранее в СМИ написали, что МВД и Минэкономразвития договорились о способе продажи так называемых «красивых автономеров». Автолюбители смогут их получить через портал госуслуг. За них нужно будет отдать повышенную пошлину, вплоть до 300 тысяч рублей. Однако определенная сумма пока не определена. Отмечается, что регионы смогут устанавливать свои оценки.