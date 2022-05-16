Национализация Renault обновит российский автопром

Минпромторг заявил, что российские активы автомобильного бренда Renault станут собственностью государства и правительства Москвы в частности. Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью «360» оценил последствия национализации.

Российские активы Renault в скором времени перейдут под государственный контроль. Представители компании смогут выкупить их в течение шести лет. Мэр Москвы заявил, что на заводе Renault планируют запустить производство советской автомарки «Москвич», в том числе и электромобили. По мнению Славнова, такой вариант развития событий вполне вероятен.

«По поводу „Москвича“ не уверен, но концептуальные модели электромобилей на базе „Лады“ уже были, и довольно-таки много. И „Ока“ даже есть электромобильная», — сказал он.

Славнов отметил, что основная проблема российских автокомпаний при выпуске электромобилей заключалась в аккумуляторах. Создатель американского бренда электромобилей Теslа Илон Маск сделал колесо, которое ускоряется и тормозит за счет магнитной сферы. У российских электромобилей за это отвечали аккумуляторы, что вызывало трудности при сборке машин.

По мнению автоэксперта, на национализированном заводе Renault «Автофрамос» можно запустить обновленные модели электромобилей, однако по закону в течение шести лет менять оборудование нельзя.

«На заводе „Автофрамос“ можно делать все что угодно. Но, опять же, такой нюанс: в течение шести лет они могут выкупить. То есть если брать сейчас юридически и по закону, то в течение шести лет мы ничего не можем менять. Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть. Если никто его не выкупит обратно за это время, мы там уже можем модернизировать и делать все что угодно», — сказал Славнов.

Смена управляющих лиц практически не повлияет на сотрудников завода. Славнов сказал, что единственной проблемой может стать нехватка запчастей. Однако и эта задача вполне решаема.

«Единственный препон, который может быть, связан с нехваткой запчастей. Но, опять же, у нас есть параллельный импорт, импортозамещение, импорт. Сейчас это все систематизируют. Еще немножко наладить логистику, и вообще все будет в идеале», — сказал Славнов.

Также он отметил, что смена руководства может повлиять на экономическое состояние российского автопрома, а также на качество отечественных машин. Однако все зависит не только от обновленного начальства, но и от обычных сотрудников.

«Новая метла по-новому метет. Например, один руководитель пять лет ставит в приоритет качество сборки, а другой руководитель поставит удешевление производства. Поэтому здесь уже все зависит от специалиста, зависит от руководства. От того, какой штат они наберут. Есть высококачественные сотрудники, которые за 100 рулей перекрутят винт с определенной затяжкой, а другие за 150 рублей плюнут, приклеят-наклеят, и все. Поэтому здесь все зависит от руководителей и от рук», — отметил Славнов.

По его мнению, АвтоВАЗ вполне может принять на себя сервисное обслуживание машин Renault в России. Также российские ремцентры умеют обслуживать автомобили и других автобрендов, которые ушли из страны из-за санкций.

«Российские ремонтники поручились, что прошли какие-то курсы по обслуживанию. Это и так уже понятно, что они получили сертификаты и поддерживают это бренды, не бросают их. Хвала им за это», — заключил собеседник «360».