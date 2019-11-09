NASA презентовало первый электросамолет

Maxwell стал первым полностью электрическим самолетом, которое создало агентство. Его презентация состоялась в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии.

Сообщается, что самолет предназначен для транспортировки небольшого количества пассажиров на близкие расстояния. Это связано с ограничениями, которые имеют его батареи.

Кроме того NASA представило симулятор, который позволит пилотам и инженерам понять, как именно самолет будет вести себя в небе. Устройство также позволит им уже сейчас использовать системы Maxwell, которые пока на находятся в разработке.

По данным издания, что первый испытательный полет воздушного судна пройдет менее чем через год. Maxwell будет первым пилотируемым экспериментальным самолетом агентства, который оно создало за два десятилетия.