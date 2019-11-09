  • NASA презентовало первый электросамолет

    09 ноября 2019, 19:34

    Нина Петлинова

    Национальное Управление по Аэронавтике и Космосу (NASA) представило свой первый электрический самолет X-57 Maxwell. Оно работало над ним с 2015 года. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщило издание Reuters.

    Maxwell стал первым полностью электрическим самолетом, которое создало агентство. Его презентация состоялась в летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии.

    Сообщается, что самолет предназначен для транспортировки небольшого количества пассажиров на близкие расстояния. Это связано с ограничениями, которые имеют его батареи.

    Кроме того NASA представило симулятор, который позволит пилотам и инженерам понять, как именно самолет будет вести себя в небе. Устройство также позволит им уже сейчас использовать системы Maxwell, которые пока на находятся в разработке.

    По данным издания, что первый испытательный полет воздушного судна пройдет менее чем через год. Maxwell будет первым пилотируемым экспериментальным самолетом агентства, который оно создало за два десятилетия.