Нарушения ПДД могут привести к подорожанию ОСАГО — законопроект
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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Центробанк России, курирующий рынок страхования, по обновленным правилам страховые компании теперь смогут сами устанавливать ставку тарифа по ОСАГО. Для определения стоимости будут учитываться индивидуальные характеристики водителя. В частности, на тариф может повлиять наличие нарушений ПДД.
«К таким нарушениям в соответствии с законопроектом может относиться неоднократное привлечение к административной ответственности за проезд на красный свет светофора, превышение скорости более чем на 60 километров в час или выезд на полосу встречного движения», — пояснили в ЦБ.
При этом увеличение стоимости не коснется тех нарушений, которые привели к ДТП, или были зафиксированы камерами ГИБДД.
Кроме повышения тарифов, страховщики будут также заниматься и скидками. Они смогут либо одобрить ее предоставление, либо отказать автомобилисту.
По словам Минфина, в закон об ОСАГО не входит квалификация нарушений ПДД. Законопроект разработали для стимулирования водителей соблюдать правила дорожного движения.