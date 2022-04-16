Российских водителей прекратят штрафовать за мелкие нарушения ПДД

Малозначительные нарушения правил дорожного движения обернутся для российских водителей не штрафом, а устным замечанием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (ГУОБДД МВД).

В ведомстве пояснили, что речь идет о малозначительных правонарушениях, которые попадают под нормы административного кодекса, но не представляют серьезной опасности. В качестве примера там привели отсутствие брызговиков на легковых машинах или неисправные стеклоомыватели.

Решение о наказании водителя примут уполномоченные органы. При малозначительности правонарушения автовладелец может получить устное замечание.

Особое внимание дорожные инспекторы уделят нарушениям, которые могут привести к авариям и несут потенциальную опасность для других участников движения.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — заявили в ГУОБДД МВД.

К малозначительным правонарушениям не будут относиться управление машиной в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, а также причинение вреда для устранения опасности в условиях крайней необходимости. Но в последнем случае будут исходить из объема ущерба. Если он окажется менее значительным, чем его предотвращение, то нарушением это считаться не будет.