«Народный контроль» проверил общественный транспорт в Ногинске

Активисты «Народного контроля» проверили, как работает региональный общественный транспорт, а именно маршрут № 322 «Москва-Ногинск».

К общественникам обратились пассажиры, которые регулярно ездят на этих автобусах. Они пожаловались, что водители принципиально не принимают оплату по безналичному расчету и по подмосковной транспортной карте «Стрелка». Билеты также выдают не в обязательном порядке. Причины просты — теневой доход и сокрытие выручки от налоговой.

«После того, как мы спросили у водителя, можем ли проехать бесплатно, если он не принимает банковскую карту и карту „Стрелка“, водитель сказал снимать деньги с карты, искать наличные, и только после этого провезет до Ногинска», — сказал Шерзод Атаев, координатор проекта «Народный контроль» (Московская область).