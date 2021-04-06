Департамент транспорта Москвы в скором времени может запустить сервис аренды автомобилей между физическими лицами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника на рынке автомобильных арендных сервисов.

По их словам, суть проекта — дать возможность обладателям автомобилей давать их в аренду другим людям. Однако при этом проект не предусматривает бесплатных парковок.

«Сервис [московских властей] будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок», — заявил собеседник издания.

Таким образом, речь идет о долгосрочной аренде. Соответственно, цены в этом сервисе будут ниже. Еще одно отличие от традиционного каршеринга: за состоянием автомобиля должен будет следить сам пользователь. Ему нужно будет позаботиться о заправке, мойке авто.

Столичный мэр Сергей Собянин говорил, что власти работают на проектом «народного каршеринга» с середины 2018 года. Детали стали известны лишь в сентябре 2020 года.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов говорил, что сервис даст возможность автовладельцам заработать, а город сможет разгрузить дороги. По словам Ликсутова, владелец машины сам будет определять, кому сдавать в аренду авто, а кому — нет.