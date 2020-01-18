«Народ привыкает ко всему». Эксперт объяснил расширение платной парковки за МКАД

«Я не заметил, что стало меньше машин. Ценовая политика по Москве менялась несколько раз. Народ привыкает ко всему. Привыкнет к чему угодно, у нас народ терпеливый. Если есть необходимость, человек все равно будет использовать место», — сказал Матвеев.

По его словам, даже за МКАД могут быть перегруженные машинами районы. Но если власти будут использовать нормальную ценовую политику, автомобилисты воспримут расширение сдержанно.

«Может быть отдельные районы тоже перегружены. Только такое может быть объяснение. В каждом районе по-своему складывается инфраструктура. <…> Во Внуково не хватает мест, машины стоят на дорогах при подъездах в аэропорт. Вот здесь, наверное, и будут вводиться. Для автомобилистов любые затраты плохо, потому что у нас и так все дорожает. Ясно, что положительной реакции ждать не приходится», — отметил Матвеев.

О расширении платной парковки объявило ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Автомобилисты обратили внимание, что в этом списке есть районы Москвы, расположенные за МКАД.