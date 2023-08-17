Транспорт 17 августа 2023, 12:12 Направление двух маршрутов автобусов изменят на юго-востоке Москвы Направление маршрутов автобусов № 704 и 35 изменят в районе Люблино на юго-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Люблино маршруты автобусов № 704 и 35 изменят по просьбам жителей. Власти сократят время в пути пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В рабочий день автобусы № 704 и 35 в среднем перевозят порядка двух тысяч пассажиров. После того как мы скорректировали маршруты, жители района Люблино будут тратить меньше времени на ежедневные поездки», — сказал он.

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Специалисты обустроят остановочные павильоны ближе к жилому комплексу. Таким образом они улучшат транспортную доступность для проезда к поликлиникам, школам и другим объектам социальной инфраструктуры.

Кроме этого, маршруты до станции Перерва второго Московского центрального диаметра и станций Люблинско-Дмитровской линии метро также станут доступнее.

Ранее жителям столицы сообщили, что «Мострансавто» бесплатно перевезет гостей и участников фестиваля «Джазовые сезоны».