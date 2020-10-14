В России обновят перечень облагаемых налогом на роскошь авто

Минпромторг намерен до 1 марта 2021 года обновить перечень легковых автомобилей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь.

«Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде — по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, согласно действующему законодательству, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска автомобиля прошло не более трех лет. Владельцы авто дороже пяти миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на машины, чья стоимость превышает 10 миллионов рублей и возраст до 10 лет — в тройном.

На сегодня в списке легковых машин, которые облагаются налогом на роскошь, включены автомобили таких брендов как Audi, Aston Martin, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, Infiniti, Genesis, Jaguar, Land Rover, KIA, Toyota, Maserati, Lexus, Mercedes Benz, Volkswagen, Porsche, Volvo, Nissan, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Chrysler, Lamborghini, Honda, Mazda, Jeep и Subaru.

Ранее россиян предложили обложить налогом на бездетность. С предложением о его вводе выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По ее мнению, платить такой налог должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка».

Налог мог бы затронуть как женщин, так и мужчин, заявили в «Совете матерей». В России эту идею сразу раскритиковали, но подобные сборы существовали в некоторых странах раньше, а где-то убежденным холостякам приходится непросто и сейчас.