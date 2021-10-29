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    29 октября 2021, 02:45

    Роспотребнадзор рассказал, могут ли автодилеры накручивать цены

    Дарья Бунякова

    Зачастую стоимость автомобиля при обсуждении по телефону и непосредственно в автосалоне сильно отличается. Причем покупатель обязан заплатить ту цену, которую продавец озвучил во время подписания договора.

    Роспотребнадзор рассказал, могут ли автодилеры накручивать цены

    Некоторые сотрудники автосалонов занижают стоимость машин во время разговора с клиентом по телефону. Во время личной встречи цена вырастает, а покупателю приходится решать, соглашаться ему на все дополнительные услуги и оборудование или нет. Также бывают ситуации, когда цена на машину отличается на сайтах производителя и дилера.

    Как заявили «Известям» в Роспотребнадзоре, покупатель должен заплатить за товар по той цене, которую объявил продавец во время заключения договора розничной купли-продажи. При этом в ведомстве уточнили, что изготовитель товаров не является продавцом по отношению к потребителям.

    «А так называемая „рекомендуемая изготовителем розничная цена“, используемая в маркетинговых целях, никакого юридического содержания не имеет», — отметили в Роспотребнадзоре.

    В пресс-службе добавили, что комплектация товара является одним из условий договора купли-продажи. Продавец обязан предоставить покупателю товар, указанный в договоре.