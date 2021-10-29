Роспотребнадзор рассказал, могут ли автодилеры накручивать цены

Зачастую стоимость автомобиля при обсуждении по телефону и непосредственно в автосалоне сильно отличается. Причем покупатель обязан заплатить ту цену, которую продавец озвучил во время подписания договора.

Некоторые сотрудники автосалонов занижают стоимость машин во время разговора с клиентом по телефону. Во время личной встречи цена вырастает, а покупателю приходится решать, соглашаться ему на все дополнительные услуги и оборудование или нет. Также бывают ситуации, когда цена на машину отличается на сайтах производителя и дилера.

Как заявили «Известям» в Роспотребнадзоре, покупатель должен заплатить за товар по той цене, которую объявил продавец во время заключения договора розничной купли-продажи. При этом в ведомстве уточнили, что изготовитель товаров не является продавцом по отношению к потребителям.

«А так называемая „рекомендуемая изготовителем розничная цена“, используемая в маркетинговых целях, никакого юридического содержания не имеет», — отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что комплектация товара является одним из условий договора купли-продажи. Продавец обязан предоставить покупателю товар, указанный в договоре.