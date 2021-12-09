Наказания за задержки рейсов предложили ужесточить в России

Генпрокуратура и Минтранс предложили ужесточить наказания за задержки рейсов. Представитель бизнеса предупредили, что за реализацию такой идеи в конечном итоге придется платить пассажирам.

Изначально ужесточить санкции предложила Генпрокуратура, а Минтранс поддержал инициативу. Министерство участвовало в разработке новой редакции КоАП, уточнила газета «Известия».

В документе отмечается, что в воздушном законодательстве нет таких терминов, как «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг». Авиакомпании призвали наказывать на нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Также планируется закрепить ответственность перевозчиков за задержку рейсов на регулярных маршрутах.

Нарушителям может грозить предупреждение или штраф на сумму до 100 тысяч рублей. Если нарушение грубое, то сумма штрафа увеличивается до 200 тысяч рублей. Также работу авиакомпании могут приостановить на срок до 90 суток.

Как заявил источник издания в руководстве крупного перевозчика, ужесточение наказания может обернуться подорожанием билетов. В итоге за нарушения правил придется платить пассажирам.