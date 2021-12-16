Наказание за нелегальные перевозки пассажиров предложили ужесточить

В Совете Федерации предложили строже наказывать водителей за нелегальные перевозки пассажиров. Сенатор Валерий Васильев заявил, что речь идет о лишении водительских прав или машины — предложение уже передали в правительство. Его слова процитировал ТАСС.

«Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров», — посчитали сенаторы.

Сейчас в законодательстве вообще нет такого определения как «нелегальный перевозчик» или регулярные перевозки, поэтому надзорные органы не могут пресекать такую деятельность в нужной степени. При этом именно нелегальные поездки порой бывают более выгодными для пассажиров, потому что доехать до желаемого места можно по более низкой цене.

Сейчас эта сфера нелегального бизнеса наказывается штрафом для физических и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 100 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч.

Васильев отметил, что штрафы не так сильно пугают нелегальных таксистов. Риск потерять права или транспортное средство будет намного более убедительным.