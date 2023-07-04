04 июля 2023, 18:24
Нагрузка на Крымский мост снизилась
Министр Савельев: запуск движения по Чонгарскому мосту снизил нагрузку на Крымский мост
Открытие проезда по Чонгарскому мосту помогло снизить нагрузку на Крымский мост. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Глава Минтранса сказал, что движение по мосту, связывающему Херсонскую область с Крымом, открыли 2 июля. Это позволило водителям выбирать альтернативный маршрут и не ехать по Крымскому мосту, пояснил министр.
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«Наша статистика показывает, что вчера более 1,2 тысячи автомобилей проехали по новым территориям, минуя Крымский мост», — уточнил Савельев.
Проезд по Чонгарскому мосту закрыли после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Переправу повредило из-за обстрела ракетами Storm Shadow, поставленными ВСУ Великобританией.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщил, что мост восстановили за 1,5 недели. Он поблагодарил рабочих за оперативность.
Крымский мост
Херсонская область
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