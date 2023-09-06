Транспорт 06 сентября 2023, 08:42 «Начинать надо с себя». Автопарк Госдумы решили пополнять отечественными машинами Володин: за депутатами Госдумы закрепят российские авто РИА «Новости»

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Депутаты начнут ездить на служебных автомобилях российских марок. Все фракции одобрили эту идею, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России. Начинать надо с себя», — сказал он.

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Вячеслав Володин объяснил, что депутаты по долгу службы в своих избирательных округах пользовались транспортом, который органы власти регионов арендовали на деньги Госдумы. Теперь за парламентариями решили закрепить машины только отечественного производства. Это изменение обсудят на заседании совета Госдумы 18 сентября. По словам председателя палаты, новшество уже поддержали руководители всех фракций.

В Москве народные избранники тоже пересядут на служебные машины российского производства. Вячеслав Володин сообщил, что этот вопрос согласовали с Управлением делами президента. Автопарк начнут пополнять российскими моделями по мере обновления подвижного состава.

Президент России Владимир Путин в начале августа предложил пересадить чиновников на отечественные машины. Он поручил сделать это до февраля 2024 года.