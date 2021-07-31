Начинающим водителям дали советы по выбору первого авто

Начинающим водителям при выборе первой машины следует сделать упор на безопасности, продумывать маршруты перед поездками, а также не ездить в одиночку. Об этом в компании «СберАвто» сообщили РИА «Новости».

Новичкам нужно покупать машину, в которой есть подушка безопасности и антиблокировочная тормозная система. Начинающему водителю будет легче, если автомобиль будет иметь хороший обзор, компактным и простым в управлении.

По статистике «СберАвто», в качестве первых машин у россиян наиболее популярны Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Skoda Rapid и Fabia, Hyundai Solaris, Ford Fiesta, Volkswagen Polо и Toyota Corolla. При этом чаще всего новички присматриваются к машинам с пробегом.

После покупки автомобиля его нужно настроить под себя: сидения, зеркала, руль. Знак «Начинающий водитель» будет не лишним наклеить на заднее стекло. Первые поездки лучше продумывать заранее: изучить маршрут, информацию о пробках и ДТП. Поначалу лучше пользоваться маршрутами, которые не вызывают сомнений, и ездить с опытным водителем, чтобы он подсказал, как нужно поступать в определенных ситуациях.

Эксперты напомнили, что процессу вождения нужно учиться и после получения прав, ведь в ПДД постоянно вносятся изменения.

Ранее водителей предложили автоматически лишать прав в случае серьезных болезней.