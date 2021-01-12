Началось тестирование электрокара Vision-S от Sony

По данным издания, модель тестируют на территории Австрии. Отмечается, что электрокар оснащен двумя моторами мощностью 200 кВт и способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за пять секунд.

Разработчики обратили внимание на то, что авто получило технологию автономного вождения второго уровня. Планируется, что в ближайшем будущем машина будет полностью автономной.