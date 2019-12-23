Начальник первого поезда из Петербурга в Крым пропустил отправление, пока общался с Путиным

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился в рейс без начальника поезда. Это можно увидеть в прямой трансляции с открытия железнодорожного сообщения на Крымском мосту.

Начальник поезда и генеральный директор-компании перевозчика ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов поздравили президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

«Мы чувствуем свою ответственность и желаем, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки по Крымскому мосту» — сказал Александр Ганов. После этого начальник поезда объявил, что посадка завершена, а все сотрудники поездной бригады находятся на своих местах.

В этот момент поезд уже начал движение, оставив начальника поезда на перроне.

«Догоняйте!» — посоветовал Владимир Путин.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открыли в понедельник, 23 декабря. Президент России Владимир Путин решил лично проверить проход поездов по новым рельсам. Он выехал из Керчи в Тамань в кабине машиниста.