Начались поставки составов метро из России в Узбекистан

Россия начала поставки поездов метро в Узбекистан. Пять сделанных в подмосковье составов отправили в Ташкент. Об этом сообщил «Мир 24».

Поезда преодолеют около четырех тысяч километров. Каждый поезд состоит из четырех вагонов. Еще пять поездов отправят до конца года. Поезда специально адаптированы для эксплуатации в Ташкенте.

«Наша задача с российским экспортным центром — помочь российским машиностроителям удержать существующие рынки, завоевать новые. И все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты мы для этого предоставляем», — заявил управляющий директор бизнес блока ВЭБ РФ Алексей Тернавский.