Собянин рассказал о подготовке к открытию МЦД-4 | 360°

29 августа 2023, 15:10
Собянин рассказал о подготовке к открытию МЦД-4
Мэр Москвы Собянин: стыковку контактной сети провели перед открытием МЦД-4
В столице начались подготовительные работы к открытию движения на МЦД-4. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, на этой неделе начнется обкатка нового маршрута, и уже состоялась стыковка контактной сети.
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Так, в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха почти завершилось строительство новой станции Ольгино.
Кроме того, продолжаются работы над новыми станциями Кутузовская и Тестовская и реконструкция станции Поклонная на соединительной линии МЦД-4.
На станции Тестовская сняли временные пролеты. Их использовали для строительства тоннеля, который в будущем соединит линию МЦД-1 с МЦД-4.
«Тестовская станет одним из крупнейших московских городских вокзалов: объединим два диаметра, МЦК, три линии метро», — заявил Собянин.
Он напомнил о том, что МЦД-4 соединит более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья и станет самой протяженной рельсовой артерией города. Ее длина составит 86 километров.
Ранее стало известно о том, что движение по путепроводу в Апрелевке откроют в 2024 году.
РЖД
МЦД
Сергей Собянин
Москва 2023
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