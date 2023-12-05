Транспорт 05 декабря 2023, 11:56 Началась черновая отделка станции метро «ЗИЛ» в Москве Бочкарев: строители начали отделку вестибюля станции метро «ЗИЛ» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу — черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В подземном вестибюле будущей станции „ЗИЛ“ Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», — рассказал заммэра.

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Подземный вестибюль будет иметь выходы к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого, а в будущем станет частью пересадочного узла на станцию Бирюлевской линии.

Строители завершили работы над основными конструкциями наземного входного павильона и начали бетонирование в зоне будущей платформы станции.

В проекте предусмотрели сооружение соединительной ветки между Троицкой и Бирюлевской линиями, по которой можно будет перегонять поезда. В устройстве этой соединительной ветки уже выполнили монолитные работы, стартовал процесс обратной засыпки.

«ЗИЛ» станет конечной станцией Троицкой линии, поэтому на ней обустроят оборотные тупики для стоянки и разворота поездов. На некоторых из них сделали монолитные работы.

Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров свяжет МЦК и городской округ Троицк, облегчив перемещение 1,5 миллионам жителей района.

Ранее мозаичное панно украсило станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро.