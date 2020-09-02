На цены не повлияет, но необходимости нет. В идее об установке перегородок в такси увидели больше минусов, чем плюсов

Вопрос об установке перегородок в такси для защиты водителей от агрессивных пассажиров намерены обсудить депутаты Госдумы в начале осенней сессии. Опрошенные «360» эксперты оценили это предложение и не увидели в нем необходимости.

Главный редактор сетевого издания «Бюро Икс» Роберт Ян в беседе с «360» отметил, что в массовом сегменте такси большинство пассажиров предпочитают ездить на переднем сиденье рядом с водителем. Таким образом, смысл перегородки для водителя теряется.

«Эта инициатива применима только в сегментах комфорт плюс, бизнес — там где люди изначально сзади сидят. Для того, чтобы ее применять, нужно обязать всех пассажиров ездить на заднем сиденье», — пояснил он.

При этом он отметил, что даже в случае установки перегородок в автомобилях цены на такси не изменятся. Государственного регулирования тарифов в такси нет.

Кроме того, также возникает вопрос: как будут контролировать, есть ли у машины такси перегородка или нет.

«У ГИБДД таких полномочий нет. Перегородка находится внутри, и для этого нужно провести осмотр. Со стороны переднего стекла перегородку увидеть нельзя, задние стекла могут быть затонированы», — пояснил он и подчеркнул, что даже сегодня досмотр сотрудники дорожной инспекции проводят не очень часто.

Кроме того, для реализации этой инициативы нужно достаточно много времени. Даже в случае принятия закона в силу он вступит только в следующем году. После этого нужно принять еще и правила оснащения автомобиля, произвести сами перегородки и развести их по стране.

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов заявил, что идея перегородок в условиях жесткого кризиса, с которым сейчас столкнулись таксисты абсолютно неактуальна. Кроме того, в самой идее он увидел ряд проблем, которые нужно будет решать.

«Как быть в том случае, когда три человека едут в такси? Какой статус дадут переднему сиденью? А что делать, если например, водитель большой и отодвигается далеко?», — перечислил свои вопросы эксперт.

Также Шкуматов подчеркнул, что стоимость перегородки сильно ударит по карманам водителей, но отбить эти деньги они не смогут, так как цены на перевозки диктуют агрегаторы. Кроме того, для установки перегородки потребуется делать дыры в крыше машины. После таких изменений продать транспортное средство будет невозможно.