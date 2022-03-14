Российских туристов вернут из Таиланда и Турции на спецрейсах

Российский перевозчик «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения на родину соотечественников из Таиланда и Турции, оператором выступит авиакомпания iFly. Об этом «Аэрофлот» сообщил на своем официальном сайте.

Россияне могут вернуться домой с Пхукета, из Стамбула и Антальи. На рейсы попадут те пассажиры, у которых есть обратные билеты «Аэрофлота» в Россию с использованным полетным сегментом из РФ.

Во вторник, 15 марта, запланированы рейс F7 7776 с вылетом из Антальи в 06:40 и прибытием во Внуково в 12:35 (время местное), рейс F7 1706 с вылетом из Стамбула в 21:00 и прибытием во Внуково в 02:10 16 марта.

Также с Пхукета состоится рейс F7 9664 с вылетом в 17:00 и прилетом во Внуково в 23:50.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что приостанавливает международные полеты с 8 марта.