На подъезде к Шереметьево устранили потоп

Дорожные службы ликвидировали подтопление на подъезде к столичному аэропорту Шереметьево. С проезжей части откачали более семи тысяч кубометров воды.

Работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части продолжаются, рассказали РИА «Новости» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее из-за большого количества осадков затопило подъезд к аэропорту из города Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе «Шереметьево 1», а также на съезде с Шереметьевского шоссе на трассу в Лобню. Пассажирам рекомендовали добираться в аэропорт на аэроэкспрессе.

Движение машин на участке было остановлено. Сейчас проезд осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в министерстве. Однако возможны затруднения движения из-за реконструкции дороги и ухудшения погодных условий, предупредили в пресс-службе.

На выходных жителей московского региона ожидает оттепель, небольшие осадки и сильный гололед. Первый день марта будет, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, будет отличаться от предшествующих и последующих дней тем, что ненадолго повысится давление.